Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині більше тисячі роботодавців підготували пакети відповідних документів, які дають право працівникам отримувати допомогу в карантинний період на випадок часткового безробіття.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, за цим показником Сумщина лідирує в Україні, оскільки проведено активну роз’яснювальну роботу і, по суті, кожен роботодавець знає про відповідну Постанову Кабінету Міністрів, що набула чинності 28 квітня 2020 року.
Станом на середину травня зазначену допомогу розміром від 1600 до 4200 гривень на кожного працюючого уже отримують понад 300 колективів із Сум, Конотопа, Тростянця, Глухова, Ромен, Краснопілля. Для цього в бюджеті обласної служби зайнятості закладено 108 мільйонів гривень, а всього в Україні уряд передбачив понад 4,7 мільярда.
Разом з тим в області триває інформаційна робота, завдяки якій усе більше роботодавців користуються наданим Урядом правом на допомогу своїм працівникам у карантинний період.