Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На початку червня на контрольно-пропускному пункті «Тиса», що в структурі Закарпатської митниці, перевізники впродовж майже доби блокували українсько-угорський кордон. Це сталося після розпорядження, виданого головою Закарпатської облдержадміністрації Олексієм Петровим, посилити контроль за переміщенням так званими «італійськими бусами» товарів, які ввозяться в Україну.
Роками ці товари на значні суми, але в подрібненому вигляді ввозилися в Україну часто за сірими схемами, а кошти потрапляли не в державну скарбницю, а в особисті кишені. Вважаючи неприпустимим для себе сплату мита, перевізники тривалий час не пропускали інші засоби транспорту.
Після втручання в ситуацію керівництва Держмитслужби України та голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова внесення перевізниками цих платежів відповідно до діючого законодавства вдалося урегулювати. Прикордонники спільно з митниками доклали величезних зусиль, щоб змусити перевізниківофіційно розмитнювати товари, а платежі надходили в бюджет держави!
Загалом за півтора місяця, що пройшли з часу посилення контролю за «італійськими бусами» з 5 745 одиниць транспорту сплачено понад 65 мільйонів гривень. Зусилля з боку митників і прикордонників з удосконалення контролю за ввезенням товарів і повнотою митних стягнень нині тривають.