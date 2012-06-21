Більше 76 тисяч гривень довелося сплатити черкащанину для того, аби безперешкодно виїхати за кордон. Чоловік не платив аліменти більше двох років і, відповідно до нового закону, сплатив не лише аліменти, а й нараховані йому штраф та виконавчий збір.
Варто нагадати, що новим пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває, який набрав чинності з 28 серпня цього року, ще більше посилено відповідальність злісних неплатників аліментів. Зокрема, всім хто має заборгованість більше року, нараховано штрафи в розмірі 20% від суми за рік заборгованості, 30% — за 2 роки та 50%, якщо заборгованість становить 3 і більше років.
Тому, щоб погасити борг і повернути собі право виїзду за кордон, керування автомобілем та користування зброєю, черкащанину довелося сплатити 54,5 тис. грн аліментів, 16,3 тис. грн штрафу та майже 5,5 тис. грн виконавчого збору, який перераховується в дохід держави.
В результаті, на користь дитини сплачено на 16, 3 тис. грн більше.
— Нарахування штрафів — це з одного боку компенсація дітям, які роками не одержували аліментів, з іншого — серйозний стимул для неплатників, які також ризикують потрапити в категорію злісних боржників та підпасти під ці санкції, — коментує начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк.
Завдяки законам #ЧужихДітейНеБуває Державній виконавчій службі області з початку 2018 року вдалося стягнути 97,2 млн грн аліментів. Для порівняння, торік було стягнуто 53, 3 млн грн.