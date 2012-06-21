Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Торік у Харкові безкоштовно прооперували катаракту 990 мешканцям. Операції із заміни кришталика ока було зроблено за рахунок коштів міського бюджету.
Всього у 2019 році у реєстр на безкоштовне лікування катаракти та відшарування сітківки було внесено понад 1,8 тисячі осіб. Ще близько 200 людей пройшли лікування таких хвороб як вітректомія і дегенеративна вікова макулодистрофії за бюджетні кошти.
Крім того, в рамках комплексної міської програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я на 2011-2020 роки» 382 харків’ян, в тому числі 60 дітей, отримали слухові апарати.