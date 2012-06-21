Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці вересня 11 дітей із родин, які тривалий час змушені проживати у прифронтовій зоні Донеччини і мають певні захворювання, пройдуть курс профілактики та лікування у спелеосанаторії «Соляна симфонія» у місті Соледар Донецької області. У згаданому підземному закладі, розташованому у виробках соляної шахти на глибині 288 метрів, малі донеччани побувають безкоштовно. Точніше, за кошти, виручені від продажу книги Бориса Кутового «Листи здалеку».

Борис Кутовий: «Добру справу не варто відкладати на завтра». Фото Олександра Клименка

"Урядовий кур'єр" вже розповідав про цей гуманітарний проєкт, який влітку взялися реалізовувати ветеран бойових дій на Донбасі, журналіст і волонтер Борис Кутовий та Національна спілка журналістів України. Нині ця акція виходить на фінішну пряму, про що вчора повідомив автор дилогії під час її презентації у столичній Національній бібліотеці України для дітей. «До нашої ініціативи долучилися дуже багато людей: пересічні читачі, підприємці, державні установи, які придбали книги. Завдяки цьому нам вдалося зібрати солідну суму і вже визначили групу дітей із соціально незахищених сімей та показання для лікування легень. Перша партія малих пацієнтів поїдуть до унікального спелеосанаторію наприкінці цього місяця і про це ми обов’язково додатково повідомимо», – каже Борис Кутовий.

У презентації дилогії «Листи здалеку» взяли участь генеральний директор Національної бібліотеки для дітей, заслужений працівник культури України Алла Гордієнко та перший секретар НСЖУ Ліна Кущ. І присутні на цьому заході, а також всі-всі, хто взяв участь у гуманітарному проєкті Бориса Кутового та спілки журналістів, своїми активними діями підтримали життєву позицію автора книг: «Добру справу не варто відкладати на завтра, її потрібно робити сьогодні!». 