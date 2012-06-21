Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці вересня 11 дітей із родин, які тривалий час змушені проживати у прифронтовій зоні Донеччини і мають певні захворювання, пройдуть курс профілактики та лікування у спелеосанаторії «Соляна симфонія» у місті Соледар Донецької області. У згаданому підземному закладі, розташованому у виробках соляної шахти на глибині 288 метрів, малі донеччани побувають безкоштовно. Точніше, за кошти, виручені від продажу книги Бориса Кутового «Листи здалеку».
"Урядовий кур'єр" вже розповідав про цей гуманітарний проєкт, який влітку взялися реалізовувати ветеран бойових дій на Донбасі, журналіст і волонтер Борис Кутовий та Національна спілка журналістів України. Нині ця акція виходить на фінішну пряму, про що вчора повідомив автор дилогії під час її презентації у столичній Національній бібліотеці України для дітей. «До нашої ініціативи долучилися дуже багато людей: пересічні читачі, підприємці, державні установи, які придбали книги. Завдяки цьому нам вдалося зібрати солідну суму і вже визначили групу дітей із соціально незахищених сімей та показання для лікування легень. Перша партія малих пацієнтів поїдуть до унікального спелеосанаторію наприкінці цього місяця і про це ми обов’язково додатково повідомимо», – каже Борис Кутовий.
У презентації дилогії «Листи здалеку» взяли участь генеральний директор Національної бібліотеки для дітей, заслужений працівник культури України Алла Гордієнко та перший секретар НСЖУ Ліна Кущ. І присутні на цьому заході, а також всі-всі, хто взяв участь у гуманітарному проєкті Бориса Кутового та спілки журналістів, своїми активними діями підтримали життєву позицію автора книг: «Добру справу не варто відкладати на завтра, її потрібно робити сьогодні!».