Оксфордським вченим вдалося довести, що лінь дійсно має спадковий характер, але носії цих генів знаходяться в зоні ризику розвитку серйозних захворювань.
Фахівці залучили до дослідження 91 105 осіб, за щоденною активністю яких вони спостерігали. Завдяки цим спостереженням вчені встановили, що, хоча лінь передається генетично, сидячий спосіб життя збільшує ризик бути лінивими. Так, експерти знайшли ще 7 генів, які раніше вчені не пов'язували зі спадковою лінню, тому сьогодні в неактивному способі життя можна звинувачувати в цілому 14 генів, відзначають вчені.
Але люди, ДНК яких має ці 14 «ледачих» генів, повинні звернути особливу увагу на своє здоров'я. Саме вони найчастіше стають пацієнтами з діагнозами: діабет другого типу, рак, ожиріння і серцеві хвороби. Також такі люди часто відчувають серйозні проблеми з психікою, сном, загальним здоров'ям і категорично не хочуть займатися спортом на фізичному рівні. Вчені відзначають, що виявлені ними 7 генів, що відповідають за фізичну неактивність, не дають права ледачим людям звинувачувати в своїй бездіяльності ДНК. Це відкриття дозволить фахівцям розробити ефективні методики впливу, які врятують життя багатьох «спадкових» ледарів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»