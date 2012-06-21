Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Співробітники СБУ встановили, що у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення АТО. Пізніше у складі одного з так званих «козачих» незаконних збройних угруповання чоловік ніс службу на місцевому блокпосту.
За матеріалами СБ України Новоайдарський районний суд Луганської області до шести років позбавлення волі заочно засудив священника УПЦ МП. Суд визнав посібника терористів винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Як повідомляє прес-центр СБ України, вирок набув законної сили. Початок терміну виконання покарання обчислюватиметься з дня його затримання. Засудженого оголошено у розшук.