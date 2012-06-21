Своєрідним подарунком від Миколая стане для наших захисників автомобіль, переобладнаний під військовий шпиталь: його спорядили на схід небайдужі рівняни. А особисто доставив подарунок на Донеччину, до 65-го військового госпіталю, кіборг Федір Мисюра, який нині очолює управління транспорту та інфраструктури Рівненської ОДА, разом із представником благодійної організації «Фонд «Руєвит».
Федір, онук вояка УПА, сам попросився на передову з перших днів війни, пройшов усе пекло Донецького аеропорту, лікарі в буквальному сенсі повернули його з того світу. Про нього, кавалера ордена «За мужність» третього ступеня, «УК» розповідав у матеріалі «Вижити допомогла любов» (13 жовтня 2015 року).
На передову його й досі тягне, наче магнітом. До того ж він, як ніхто, знає, чого саме найбільше потребує український «нуль». Тож благодійники та меценати відгукнулися на пропозицію шанованого кіборга й спорядили автомобіль.
— У 65-му військовому госпіталі нас привітно зустріли бійці та персонал. Ми провели маленький інструктаж для лікарів, показали, який функціонал має машина. Медики запропонували обладнати тут два кабінети: стоматологічний, бо у ньому є потреба, та оглядову кімнату. Тільки-но вони встановлять відповідне обладнання, подарунок від рівнян поїде на передову, — скромно розповів Федір Мисюра.