Своєрідним подарунком від Миколая стане для наших захисників автомобіль, переобладнаний під військовий шпиталь: його спорядили на схід небайдужі рівняни. А особисто доставив подарунок на Донеччину, до 65-го військового госпіталю, кіборг Федір Мисюра, який нині очолює управління транспорту та інфраструктури Рівненської ОДА, разом із представником благодійної організації «Фонд «Руєвит».

Ось такий пересувний шпиталь спорядили для наших захисників рівняни (другий ліворуч Федір Мисюра). Фото надав автор

Федір, онук вояка УПА, сам попросився на передову з перших днів війни, пройшов усе пекло Донецького аеропорту, лікарі в буквальному сенсі повернули його з того світу. Про нього, кавалера ордена «За мужність» третього ступеня, «УК» розповідав у матеріалі «Вижити допомогла любов» (13 жовтня 2015 року).

На передову його й досі тягне, наче магнітом. До того ж він, як ніхто, знає, чого саме найбільше потребує український «нуль». Тож благодійники та меценати відгукнулися на пропозицію шанованого кіборга й спорядили автомобіль.

— У 65-му військовому госпіталі нас привітно зустріли бійці та персонал. Ми провели маленький інструктаж для лікарів, показали, який функціонал має машина. Медики запропонували обладнати тут два кабінети: стоматологічний, бо у ньому є потреба, та оглядову кімнату. Тільки-но вони встановлять відповідне обладнання, подарунок від рівнян поїде на передову, — скромно розповів Федір Мисюра.