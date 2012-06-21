З них 1 медик і одна дитина. На жаль, стався ще один летальний випадок.
Про це під час брифінгу 16 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Захворіли 11 жінок віком 29-80 років і одна дворічна дівчинка та 20 чоловіків віком 19-60 років. З них госпіталізовано 3 пацієнти. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Усього на сьогодні у столиці підтверджений діагноз на COVID-19 мають 644 киянина.
Протиепідеміологічні заходи продовжується на території Києво-Печерської лаври, закритої на карантин. Там вчора відібрали ще 32 зразки для лабораторних досліджень. Виявили хворих і в Іонинському монастирі. На його території сьогодні працюють санітарні лікарі. Тож, наразі розглядається питання і про його закриття на карантин.
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«Урядового кур’єра»