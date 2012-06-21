Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Млинцці бувають з різною начинкою. Трапляються й з отруйною. У вересні минулого року у черкаському гіпермаркеті «Делікат плюс» покупці придбали млинці у вигляді напівфабрикатів. Скуштувавши продукт, багато з них отруїлося. На лікарняні ліжка потрапило 29 людей, 9 із яких — діти. У 28-ми з них лікарі підтвердили діагноз сальмонельоз.
Згідно з постановами ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області, працівники якого проінспектували гіпермаркет, він тепер сплатить 129 тисяч 363 грн штрафу. Недавно, за повідомленням пресслужби управління, Черкаський окружний адміністративний суд визнав правомірність відповідних постанов. Виявлені під час перевірки торговельного підприємства порушення усунуто.