Управління держпраці у Хмельницькій області наклало штраф на підприємство, яке займається індивідуальним пошиттям взуття, у розмірі 2 мільйони 568 тисяч 870 гривень за використання праці 23 неоформлених працівників. Під час інспекційного відвідування з’ясовано, що адміністрація підприємства, звільнивши усіх найманих працівників, уклала із ними цивільно-правові угоди. При цьому наказом по підприємству було передбачено залишення діючим штатного розпису, тарифних ставок і розцінок для працівників-відрядників, а також визначено «плаваючий» режим роботи. За наявності ознак, притаманних трудовим відносинам, повинен укладатися трудовий договір, а не договір цивільно-правового характеру, інформує укправління держпраці. За підміну трудових відносин цивільними, а саме використання праці працівника без укладання з ним трудового договору (контракту) відповідно до статті 265 КЗпП України за кожного неоформленого працівника передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати.
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