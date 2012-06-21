Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На миколаївського автоперевізника накладено штраф у розмірі понад 7, 59 мільйони гривень за використання праці неоформлених працівників.
За результатами інспекційного відвідування Товариства, що надає послуги з пасажирських автоперевезень за трьома міськими та чотирьма приміськими маршрутами, інспектори праці управління Держпраці у Миколаївській області встановили факт використання праці 68 працівників без укладання трудових договорів. Водії працювали на підприємстві згідно затвердженого режиму робочого часу та графіків обслуговування автобусних маршрутів, про що свідчать дані табелю обліку робочого часу та видані водіям подорожні листи.
Водночас, між Товариством та водіями не були оформлені трудові відносини. Згідно статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Відповідно до зазначеного, уповноваженою особою управління Держпраці у Миколаївській області на Товариство накладено штрафні санкції на суму 7 594 920 гривень.