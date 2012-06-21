З 27 вересня набудуть чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів (відповідний проект 28 березня підписав Президент України), згідно з якими патрульні отримають право евакуювати деякі неправильно припарковані автомобілі та виписувати уже збільшені штрафи без присутності водія.
В разі якщо неправильно припаркований автомобіль не прибирають більше 10 хвилин, патрульний чи інспектор з паркування матиме право виписати протокол про адмінпорушення з реквізитами для оплати і залишити його на лобовому склі. Сплатити хоча б половину суми штрафу необхідно буде протягом 10 робочих днів. Крім того, покарати зможуть і самого інспектора – якщо він візьме готівку за оплату штрафу з рук водія. За перший такий проступок йому загрожуватиме від 850 до 1700 гривень штрафу, за другий – від 1700 до 2040 гривень. У деяких випадках інспектори зможуть прийняти рішення про евакуацію автомобіля. Змінами передбачено ситуації, коли це дозволено.
Про евакуацію автомобіля водію або власнику повідомлятимуть смс-кою або на електронну пошту. Крім того, таку інформацію публікуватимуть на офіційному сайті виконавчого органу відповідної місцевої ради. Порушення фіксуватимуть на фото чи відео. У першому випадку інспектор або паркувальник зобов’язаний буде докласти до матеріалів провадження не менше двох зображень автомобіля з різних ракурсів. Якщо порушення стосуватиметься неоплаченого паркування, то додати треба буде й фото лобового скла без квитанції про оплату. У разі, якщо порушення зафіксують на відео, то запис водій або власник автомобіля отримають на пошту. Штраф матимуть змогу сплатити як власник, так і той, хто керував транспортним засобом.