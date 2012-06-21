Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Якщо раніше повідомлення про затриманих із бурштином були не більше, ніж інформуванням суспільства, то тепер усе змінилося. Адже з прийняттям Закону №2240, який набув чинності від початку року, бурштин нарешті отримав законний статус. І тепер до нього краще не наближатися – доволі суворим буде покарання.
Вперше в нових законодавчих умовах Сарненська місцева прокуратура повідомила про підозру жителю одному з районів Рівненщини за ст. 198 Кримінального кодексу України (придбання або отримання та зберігання майна, одержаного злочинним шляхом).
За інформацією слідства, яке проводить поліція, чоловік незаконно зберігав каміння бурштину-сирцю загальною масою майже 92 кілограми, що коштує до півмільйона гривень! У його господарстві правоохоронці виявили та вилучили бурштин ще й у декоративних елементах та обладнання для його обробітку.
Усе це в нових умовах має «потягнути» аж до 8 років позбавлення волі: незнання законів не звільняє від відповідальності! А в новому законодавстві – чорним по білому: «до 8 років позбавлення волі за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, пересилання чи перевезення бурштину…».
До речі, можливість легалізації видобутого раніше каміння в законі не передбачена. Хоча експерти кажуть, що її доречно було б надати за умови виплати певної компенсації державі.