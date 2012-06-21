Тривалість життя, його збільшення, було обумовлене зниженням дитячої смертності. Але приблизно з 1950-х років минулого століття основною рушійною силою стало зниження смертності у більш старшому віці.
Наприклад, у Швеції, де національні дані про населення збиралися з середини 16-го століття і мають дуже високу якість, максимальна тривалість життя збільшувалася протягом майже 150 років. Збільшення тривалості життя спостерігається в багатьох інших країнах, зокрема в Західній Європі, Північній Америці і Японії.
Така тенденція сприяла швидкому збільшенню кількості дуже літніх людей – тих, хто живе до 100, 110 або навіть більше. Першим зафіксованим довгожителем (понад 110 років) був Герт Адріансе-Бумгаард, який помер в 1899 році у віці 110 років, чотири місяці. З тих пір його рекорд життя перевершили інші люди.
Першою жінкою-довгожителькою була Маргарет Енн Неві, вона померла в 1903 році у віці 110 років, десяти місяців. Її рекорд тривав майже 23 роки. Делін Філкінсом померла у 1928 році у віці 113 років, семи місяців. Її рекорд довгожительства тривав понад 52 роки.
Наразі рекордсменкою серед довгожителів є француженка Жанна Калмент, яка померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років і п'яти місяців. Досі її послужний список залишається неперевершеним – але навряд чи цей рекорд тривалого життя протримається довго.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»