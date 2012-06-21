Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість безробітних в Україні протягом останнього тижня — 23-30 травня – зросла практично на 70% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Про це повідомляє Державна служба зайнятості. За її інформацією, якщо у 2019 році, станом на початок червня, громадян, які оформилися у Службі та шукали роботу, нараховувалося 430 тисяч, то станом на початок червня 2020 року — трохи більше 511 тисяч.
За інформацією Нацбанку України, рівень безробіття в країні буде найвищим у другому кварталі 2020 року. Проте по мірі затухання кризи, спричиненої карантином, викликаним пандемією коронавірусу в державі, рівень безробіття буде вищим, ніж у 2018-2019 роках.
Станом на 1 травня 2020 року, в Україні було зареєстровано 456 тисяч безробітних, що було на 148 тисяч більше, ніж станом на 1 травня 2019 року.
Згідно з прогнозами Державної служби зайнятості, рівень безробіття в України в кінці 2020 року становитиме 9,4%, а за інформацією МВФ та інших світових інституцій — до 10%.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», безробітні громадяни нашої країни продовжують отримувати виплати за програмою часткового безробіття. Для того, щоб отримати такі кошти, роботодавці надають до місцевих відділків Державної служби зайнятості відповідні пакети документів на своїх найманих працівників.