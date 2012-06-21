Державний комітет Китаю з охорони здоров'я повідомив про те, що в країні тільки за останні 24 години було зареєстровано 769 нових випадків зараження коронавірусом – це майже третина від загальної кількості хворих. Що ж стосовно смертельних випадків хвороби, то таких зареєстровано вже 24, при цьому лише дві людини були виписані з лікарні.
Таким чином, якщо врахувати, що ще вчора йшлося про 1975 заражених новим коронавірусом, то на сьогоднішній день в цілому кількість заражених досягла 2744 чоловік. При цьому, що важливо, загальне число передбачуваних випадків захворювання зросла на 3806.
Нагадаємо, що крім Китаю, випадки зараження коронавірусом також були зафіксовані в США і Європі. Крім цього відомості про постраждалих з'явилися і в Таїланді, Канаді, В'єтнамі, Непалі, Сінгапурі і Малайзії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»