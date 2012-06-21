Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Крадіжки готівкових грошей з банкоматів все ще залишаються досить популярними серед злодіїв в Україні. 16% крадіїв обирають саме цей метод заволодіння чужими грошима, повідомляє заступник директора Асоціації ЕМА Олеся Данильченко.
За її словами, у першому кварталі 2020 року сума вкрадених готівкових грошей із банкоматів склала 540 тисяч гривень, а за період квітень – понад 500 тисяч гривень.
Найпопулярнішими видами таких злочинів є скімінг, кеш-трепінг та фізичні атаки.
Скімінг –– спеціальне обладнання, яке встановлюється на банкомат у місці куди клієнт вставляє свою банківську карту. Це обладнання може зчитувати пін-коди карток фізичних осіб, які користуються цим банкоматом.
Випадки незаконних заволодінь грошей з банкоматів саме у такий спосіб були переважно зафіксовані в другому кварталі 2020 року.
Кеш-трепінг –– це обладнання, яке встановлюється на отвір, що не дає клієнту банку можливості отримати готівку. Потім, коли людина так і не дочекавшись грошей, піде від банкомату, злочинець, який знаходиться поряд, забирає готівку.
За словами фахівців, в 2019 році на всіх видах шахрайств з грошима фізичних осіб, включаючи й банкоматні, було вкрадено 362 мільйони гривень.