Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Стовпи їдкого диму, що підіймаються на сотні метрів, та вогонь, який блискавично пожирає все на своєму шляху, — таку картину жителі Рівненщини тепер бачать чи не щодня. Викладають у соцмережі, обурюються, телефонують рятувальникам, які ледве встигають за «червоним півнем». Окрім сигналів земляків, щодня вони виявляють осередки займань за допомогою квадрокоптерів, телефонують на 101. А вже тоді на підмогу максимально оперативно виїздять підрозділи пожежної та лісової охорони.
«Словом, непереливки всім: замість того, щоб спрямувати дорогоцінний людський та фінансовий ресурс на приборкання коронавірусу, який косить земляків, ми змушені гасити пожежі, — стурбований голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Щодоби фіксуємо десятки таких випадків.»
На жаль, полум’я не шкодує й живих створінь: птахи, зайці, їжаки, які мешкають в екосистемах, інколи не встигають випередити його… Але часто рятувальники таки виносять їх із вогню! От тільки в умовах надзвичайної ситуації знайти самих паліїв непросто.
Оскільки подібна ситуація не лише на Рівненщині, уряд підтримав проєкт Закону про внесення змін до Адміністративного кодексу про збільшення штрафів за підпал сухостою. Вони мають зрости щонайменше до 42 тисяч гривень для фізичної особи, до 84 тисяч для посадовців. Сьогодні це лише 170 та 340 гривень відповідно. Причому, складати протоколи і штрафувати паліїв на місці дозволять представникам ДСНС, поліції, відповідальним працівникам виконкомів місцевих рад. Щоправда, після ухвалення Закону у Верховній Раді.