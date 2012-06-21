Минуло півроку, як громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок до країн Європейського Союзу. Загалом від часу набуття чинності безвізового режиму з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тисяч громадян України, які під час подорожей скористалися перевагами спрощеної системи. При цьому понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями й залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.
Крім того, в межах безвізового режиму з країнами ЄС українці найбільше прямували через кордон з Польщею та Румунією — майже 90 тисяч та 65 тисяч осіб відповідно. Загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків, вказують у Адміністрації Державної прикордонної служби.
Звісно, певний ажіотаж серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався в перші місяці чинності безвізу: в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Нині спостерігається зменшення кількості подорожувальників у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб.
Загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016-го.
У межах підготовки до безвізу Держприкордонслужба України виконала всі визначені керівництвом держави завдання. Зокрема 157 пунктів пропуску було оснащено сучасним біометричним обладнанням, з них 97 — для контролю за відбитками пальців. На сьогодні створена прикордонними відомством система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.
У контексті безвізового режиму українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. Це дало змогу з початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 підроблених паспортних документів та 198 викрадених транспортних засобів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»