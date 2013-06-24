З початку 2024 року в Україні активно розвивається послуга патронату над дитиною. Нині в громадах працюють 518 сімей патронатних вихователів. Вони тимчасово виховують 1019 дітей, чиї батьки з різних причин не можуть забезпечити їм догляд. Патронат — це альтернатива інституційному закладу, що відповідає найкращим інтересам дитини. Дитина перебуває в турботливій родині, поки її батьки вирішують проблеми або їй шукають нову постійну сім’ю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В період із січня 2024-го до початку червня цього року 2228 дітей перебували або продовжують перебувати у патронатних сім’ях. 658 з них — це діти від народження до чотирьох років, які завдяки патронату уникнули будинків дитини.

“Відсутність стабільного сімейного середовища має негативні наслідки для кожної дитини. Для дітей раннього віку ці наслідки можуть бути катастрофічними. Тому держава працює над розвитком такої системи догляду і підтримки дітей і сімей з дітьми, яка забезпечує право дітей зростати в безпечному і турботливому сімейному оточенні. Достатня кількість патронатних сімей є одним з ключових чинників забезпечення цього права. Тому я закликаю громади активно впроваджувати цю послугу”, — говорить Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Щороку близько 7 тисяч дітей потребують тимчасового альтернативного догляду. За останні півтора року число патронатних сімей стрімко збільшилось: з близько 300 до понад 500. Цьому сприяли зміни в умовах роботи патронатних вихователів, які запровадило Мінсоцполітики, і проект “Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату”, який реалізується безпосередньо в громадах. Проте навіть цієї кількості сімей все ще недостатньо, щоб повністю забезпечити потребу дітей.

У лідерах за часткою громад, де запроваджено послугу патронату над дитиною, — Харківщина (48% громад області), Черкащина (39%), Кіровоградщина (37%). Найменша кількість громад поки що охоплена патронатом на Волині (7%) і Закарпатті (6%).

Прикладом регіону, який активно розвиває послугу патронату і має багато новостворених сімей, є Хмельниччина. Ще на початок 2024 року в області працювало лише дві патронатні сім’ї. Зараз таких — тридцять.

Статистика доводить, що патронатні сім’ї дійсно рятують дітей від потрапляння в інституційні заклади: за останні півтора року 43% дітей після патронату повернулись у біологічні сім’ї, 44% були влаштовані в сімейні форми виховання. Тому Мінсоцполітики закликає громади працювати над розвитком послуги патронату, адже це один з важливих компонентів забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні.