Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вісім років позбавлення волі за шість тисяч гривень та ще одну невдалу спробу пограбувати банк – таку ціну доведеться сплатити за рішенням Комінтернівського районного суду Харкова уродженцю Івано-Франківської області.
Як розповідає SQ, слідству стало відомо, що два роки тому в приміщенні «Кредит-кафе» чоловік, погрожуючи працівниці кредитної організації травматичним пістолетом, змусив її відчинити сейф та забрав 6 тисяч гривень. А вже через 11 днів цей же чоловік учинив спробу пограбувати відділення банку «Народний капітал». Його затримали працівники «Тріолану», почувши крик банківського керівника про допомогу.
Затриманим виявився науковий співробітник науково-дослідної лабораторії службово-бойового застосування Національної гвардії України.
І хоч засуджений стверджує, що в день першого інкримінованого йому епізоду перебував на лікарняному, а пістолет носить з собою для захисту від собак, суд розцінив докази слідства як беззаперечні.