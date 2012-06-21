На гірськолижних трасах гори Красія на Закарпатті діє поліцейський патруль. Заступник начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман розповів, що це соціальний проєкт, мета якого — створити безпечні умови для зимового відпочинку в горах. Патрульні по 5—7 поліцейських виходитимуть на чергування у вихідні, починаючи з цієї суботи і аж до завершення сезону. Вони стежитимуть за дотриманням громадського порядку, а якщо хтось травмується чи матиме якісь потреби, надаватимуть допомогу.
«Це перший в Україні патруль у горах. Лижі та інше спорядження поліцейським надаватиме керівництво курорту. Усі патрульні володіють технікою спусків, а чергуватимуть у горах лише з громадського інтересу, без оплати. Вони матимуть на собі значок лижного патруля», — розповів Валерій Найман.
Тим часом на зустрічі з журналістами з нагоди започаткування нової для України корисної справи керівник регіональної туристичної організації Федір Шандор зауважив: «Потрібно законодавчо закріпити цю форму забезпечення громадського порядку під час відпочинку людей. Адже не секрет, що знаходяться й ті, хто завдає іншим матеріальної шкоди, псує їхній настрій негідними вчинками».
До речі, ця громадська організація неодноразово, хоч і безрезультатно, пропонувала обласному департаменту юстиції та облраді звернутися до відповідних комітетів Верховної Ради із проханням внести правки до нормативних актів. Адже практика стеження лижних патрулів за безпекою і громадським порядком давно стала звичною на курортах європейських країн.