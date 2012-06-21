Громада приєдналася до проєкту «Не пали — компостуй!». Проєкт реалізується Центром розвитку інновацій спільно з Лабораторією інноваційного розвитку ПРООН.
Як повідомляє пресслужба Луганського регіонального офісу Програми U-LEAD з Європою GIZ, громада отримає можливість моніторингу пожеж на території громади за допомогою двох космічних супутників. Будуть реалізовані Е-рішення щодо аналізу пожеж у громаді за останні 3 роки, надаватимуть комунікаційну підтримку щодо відмови від практики паління та переходу до компостування.
Консультанти відзначають, що у місцевій середній школі вже є перший досвід з компостування. Новопсковська школа ще в 2018 році виграла компостер для складання відходів шкільної їдальні, перемігши в еколого-освітньому конкурсі Міністерства екології та природних ресурсів «Компола».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»