Постановою Кабінету Міністрів від 4 липня 2018 р. № 518 внесено зміни до Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення.
Цей порядок визначає процедуру попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, під час якої узгоджуються критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені великим платником, принципу «витягнутої руки». За результатами проведеної процедури у разі досягнення сторонами процедури згоди щодо предмета і положень договору, укладається договір про попереднє узгодження ціноутворення для цілей трансфертного ціноутворення, який може мати односторонній, двосторонній та багатосторонній характер. Договір укладається у письмовій формі. Строк дії договору визначається сторонами та не може перевищувати п’яти календарних років. При цьому порядком передбачено умови для продовження договору, підстави для внесення змін до чинного договору або його дострокового припинення, повідомляє департамент податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби.