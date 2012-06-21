Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Понад півмільйона мешканців Харківщини нинішнього року вже скористалися програмою «Доступні ліки». Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.
Розповідаючи про виконування урядової ініціативи в Харківській області, він відзначив, що до цього процесу в регіоні діють 504 аптечні заклади, що складає 36% від усіх аптек. Пункти реалізації лікарських засобів відкрито в кожному районі області. Практично всі підрозділи первинної ланки, а це – 800 центрів первинної медико-санітарної допомоги – задіяні до реалізації програми.
«З початку року, станом на 13 серпня, було виписано понад 1 мільйон 64 тисяч рецептів, з них 83,7%, тобто понад 891 тисячу отоварено. Лікарські засоби в межах програми отримали 531,1 тисячі осіб», – навів дані заступник голови ХОДА.
Михайло Черняк зауважив, що, окрім тих рецептів, які отримують пацієнти, звертаючись до своїх лікарів, в області налагоджена робота щодо забезпечення «Доступними ліками» пацієнтів денних стаціонарів та тих, кого продовжують лікувати амбулаторно.
«Також організовано проведення подвірних та поквартирних обходів медичними працівниками закладів охорони здоров’я первинної ланки. Вони відвідують літніх людей та осіб з обмеженими можливостями руху. Таких оглядів уже проведено понад 36 тисяч і за їх результатами виписано майже 82 тисячі рецептів», – повідомив заступник керівника області.
Нагадаємо, що згідно з новим реєстром пацієнти наразі мають можливість отримувати 59 безоплатних препаратів урядової програми «Доступні ліки».