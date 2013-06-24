Із першого місяця повномасштабного вторгнення в «Дію» додано можливість надіслати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно. За весь час надійшло понад 535 тисяч повідомлень. Уся отримана інформація надходить і зберігається в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, який став фундаментом для цифровізації відбудови України.

Із травня запрацювала програма «єВідновлення», завдяки якій українці можуть отримати кошти на ремонт житла чи компенсацію за зруйноване під час бойових дій майно. Про цифровізацію відбудови та технології на фронті розповів віцепрем’єр-­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«єВідновлення» — одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в «Дії», паралельно відбувається перевірка даних у багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема — від Реєстру пошкодженого та знищеного майна до можливості подати заяву через «Дію». Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 мільярда гривень. Також маємо 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно», — зазначив Михайло Федоров.

Віцепрем’єр-­міністр розповів, що команда Мінцифри постійно працює, аби поліпшити і спростити отримання послуг. Аналізують, що варто змінити законом чи нормативно­правовим актом, щоб українці отримували ще зручніші сервіси, а всі процеси були зрозумілими і прозорими.

Загалом цифровізація будівництва розпочалася ще 2019 року й показала антикорупційний ефект. Завдяки впровадженню е­системи в галузі будівництва держава економить 3 мільярди щорічно, повідомляє Мінцифри.