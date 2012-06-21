Початок нового року став для об’єднаних територіальних громад стартовим майданчиком для сучасної моделі фінансових взаємин із центром. Усі 665 громад, у яких відбулися перші вибори, перейшли на безпосередні міжбюджетні відносини. Серед них і ті, де перші місцеві вибори відбулися наприкінці 2017-го. Про це на своїй сторінці у Фейсбук поділився віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
За його словами, у 2018-му взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів. Серед них: 24 обласні, 148 — міст обласного значення, а також Києва, 450 — районних та 665 бюджетів ОТГ. Базову дотацію отримуватимуть 930 місцевих бюджетів, реверсну — 223.
«Є деякі новації щодо доходів місцевих бюджетів. Вони отримають 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. Зарахування рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% — до бюджетів міст обласного значення, ОТГ, 2% — до обласних бюджетів, 2% — до районного бюджету, 1% — до сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів. Також із цього року до місцевих бюджетів зараховуватимуть 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої групи — сільгоспвиробниками. Торік зараховували 86%», — розповів Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр наголосив, що держава й надалі фінансово підтримуватиме проекти інвестиційного та регіонального розвитку. Відповідні кошти передбачено держбюджетом. Зокрема, 6 мільярдів гривень — за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, 5 мільярдів — субвенція на соціально-економічний розвиток територій, 1,9 мільярда — субвенція на формування інфраструктури ОТГ, 5 мільярдів гривень — субвенція на розвиток медицини в сільській місцевості.
Також із 2018 року в складі спецфонду держбюджету створено Державний дорожній фонд обсягом 37 мільярдів гривень. За його рахунок місцевим бюджетам передбачено 11,5 мільярда гривень субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.
Загалом у держбюджеті передбачено 284 мільярди гривень субвенцій місцевим бюджетам. Зокрема, надано 61,7 мільярда гривень освітньої субвенції (на 22% більше від плану на 2017-й), 57,4 мільярда гривень медичної субвенції (на 5% більше від плану на 2017-й), 73,7 мільярда гривень на пільги й житлові субсидії, 59,9 мільярда гривень — на допомогу родинам із дітьми, повідомляє служба віце-прем’єра.
«З огляду на чинні позиції місцевих бюджетів вважаю, що головний кошторис країни-2018 доволі сприятливий до діяльності місцевих громад і загалом — до поглиблення децентралізації. Він дає змогу самоврядуванню нарощувати ресурсну базу, упорядкувати питання власності щодо об’єктів соціально-культурної сфери. А це — крок до функціональної оптимізації закладів освіти, культури, медицини… Він дасть змогу сформувати у згаданих галузях ефективні інституції, які сприятимуть соціально-гуманітарному територіальному розвитку і зростанню якості послуг для людей. А в цьому, власне, і полягає основне завдання реформи децентралізації», — наголошує урядовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»