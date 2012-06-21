Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині пенсіями у повному обсязі забезпечені 440 тисяч пенсіонерів. Середня пенсія в області за рік зросла на 600 гривень. У колишніх військовослужбовців з 1 січня пенсія складає майже 4 тисячі гривень.
Понад 60% пенсіонерів області отримують пенсії через банки. Для Пенсійного фонду Полтавщини цьогоріч це зекономило понад 43 мільйони гривень. Завдяки проведеній роботі по легалізації зайнятості населення кількість робітників із зарплатою менше мінімальної (3723 гривні) зменшилася майже на 3%.
«Це дозволило додатково залучити до бюджету понад 400 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Легалізували відносини у сфері зайнятості населення 492 осіб. Попри це, частка осіб із зарплатою менше мінімальної складає 14% від загальної кількості працюючих. Тому робота по легалізації трудових відносин залишається для нас пріоритетною», – повідомив начальник ПФ України в Полтавській області Володимир Тараторін.