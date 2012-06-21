Ухвалені торік фундаментальні економічні рішення дали змогу уряду стабілізувати економічну ситуацію в Україні й закласти можливості до зростання, які перевищують заплановані раніше 3%. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час щорічної зустрічі членів Американської торговельної палати, яка об’єднує представництва провідних світових компаній у нашій державі.
«Ми маємо зробити все, щоб економічне зростання було адекватним нашим можливостям — а це далеко не 3%, і кожен бізнес отримував результат — збільшення доходів і, відповідно, сплати податків та подальшого розвитку», — вважає Володимир Гройсман.
Заокеанським діловим колам Прем’єр нагадав, що торік нашому уряду вдалося продовжити дерегуляцію, запровадити ефективні інструменти розвитку, ухвалити фундаментальні рішення в пенсійній системі, системі освіти, охорони здоров’я, перейти на нові законодавчі правила в приватизації нестратегічних держактивів.
«Саме тому 2018 рік за своїми можливостями набагато кращий за 2017-й, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — І завдання — закласти основи до зростання п’яти, семи й більше відсотків, через ухвалення рішень, через розумну регуляцію, спрощення процедур і демонополізацію, модернізацію інфраструктури, нарощення можливостей і підтримку конкретних секторів».
Глава уряду нагадав, що цьогоріч на ухвалення очікує пакет із 35 законопроектів, напрацьованих спільно з Президентом, парламентськими фракціями, діловими колами, — задля поліпшення ділового клімату і створення умов подальшого розвитку держави.
«Це пакет економічних змін, які дадуть змогу досягти мети — якісного зростання, — підкреслив Прем’єр-міністр. — І наш діалог сприяє формуванню порядку денного реформ і нашого зростання».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»