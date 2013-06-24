За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 408 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 273 кредити на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 13 970 кредитів на 44,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 9 258 кредитів на 19,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 83 605 кредитів на 320,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 61 163 кредити на 161,5 млрд грн), з яких станом на 30 червня поточного року:

- 44,54 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 74,73 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,35 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 43,85 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,72 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 37,04 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 118 427 кредитних договорів на 410,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 82 130 договорів на 190,5 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».