За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 464 пільгові кредити на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 390 кредитів на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 18 024 кредити на 53,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 12 445 кредитів на 26,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 87 660 кредитів на 330,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 64 307 кредитів на 168 млрд грн), з яких станом на 25 серпня поточного року:

- 47,33 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 76,81 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,43 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 46,86 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,95 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 40,01 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 122 482 кредитні договори на 420 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 84 783 договори на 194,6 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».