За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 521 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 357 кредитів на 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 13 562 кредити на 42,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 9 022 кредити на 18,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 83 197 кредитів на 319,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 60 890 кредитів на 160,7 млрд грн), з яких станом на 23 червня поточного року:

- 43,90 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 74,53 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,25 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 43,47 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,69 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 54,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 36,88 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 118 019 кредитних договорів на 408,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 81 366 договорів на 187,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».