За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 527 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 345 кредитів на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 11 733 кредити на 36,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 7 691 кредит на 15,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 81 368 кредитів на 313,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 59 553 кредити на 157,5 млрд грн), з яких станом на 2 червня поточного року:

- 42,25 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 76,85 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,49 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 38,94 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,56 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 34,93 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 116 190 кредитних договорів на 402,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 80 029 договорів на 184,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».