За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 556 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 442 кредити на 0,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 11 799 кредитів на 24,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 63 661 кредит на 166,6 млрд грн), з яких станом на 11 серпня поточного року:

- 46,73 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 76,43 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 48,18 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 46,19 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,88 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 39,1 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 84 137 договорів на 193,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед, йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».