Програма «Шкільний автобус» стала однією з найуспішніших державних ініціатив у сфері шкільної інфраструктури. За три роки її реалізації громади придбали понад 1500 автобусів для безпечного і комфортного підвезення дітей до закладів освіти. Закупівлі здійснюються через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі». Це забезпечує швидкий, прозорий і стандартизований процес.

Загальний обсяг інвестицій у програму перевищив 5 мільярдів гривень. Фінансування здійснюється коштом державної субвенції, яка покриває від 70% до 95% вартості транспорту. Решту вартості дофінансовують громади з місцевих бюджетів.

«Програма «Шкільний автобус» — це приклад державної політики, яка працює комплексно: одночасно для дітей, громад і економіки. Вона забезпечує доступ до освіти навіть у прифронтових регіонах, а ще — підтримує українського виробника в умовах війни. За три роки понад 1500 автобусів зібрано на підприємствах у Чернігові, Запоріжжі, Черкасах. У виробництві задіяно понад 200 компаній — люди мають роботу, підприємства — замовлення, а бюджет — податки. Саме тому політика локалізації та програма «Зроблено в Україні» залишаються стратегічним пріоритетом держави», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У першому півріччі 2025 року громади придбали 494 автобуси на суму 1,9 мільярда гривень. Частину транспорту закупили для заміни автобусів, знищених унаслідок війни. Завдяки конкурентним процедурам у Prozorro Market вдалося зекономити понад 20 мільйонів гривень, які можна використати на інші нагальні потреби.

Лідером за кількістю закупівель від старту програми стала Київська область — 158 автобусів. Також до десятки найактивніших регіонів увійшли:

Львівська область — 137 автобусів

Дніпропетровська область — 98 автобусів

Полтавська область — 90 автобусів

Івано-Франківська область — 81 автобус

Закарпатська область — 79 автобусів

Рівненська область — 76 автобусів

Житомирська область — 76 автобусів

Чернівецька область — 72 автобуси

Тернопільська область — 72 автобуси

Завдяки новим автобусам учні з віддалених населених пунктів можуть щодня діставатися до школи у безпечних і комфортних умовах. Транспорт особливо важливий для доїзду учнів з прифронтових регіонів до закладів освіти, які мають укриття та можуть забезпечити очне навчання.

«Шкільні автобуси — це важливий компонент масштабного оновлення освітньої інфраструктури, в яке інвестує уряд. Наша ціль надати всі інструменти для очної та безпечної освіти», — зазначила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Очікується, що до кінця року громади закуплять ще близько 100 автобусів. Увесь шкільний транспорт виготовляється в Україні відповідно до вимог локалізації. У 2025 році — не менше 25%, у 2026 році — 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%.

«У 2025 році громади планують придбати ще близько сотні автобусів. За допомогою Prozorro Market вони мають можливість зробити максимально оперативно, адже в середньому закупівлі тривають до 10 днів. Ми також забезпечуємо прозорий процес, щоб усі кошти були витрачені ефективно й справді працювали на потреби дітей», — зауважив Євген Якубовський, директор ДУ «Професійні закупівлі».

Джерело: Міністерство економіки