За кошти Турецького агентства зі співробітництва та координації (TIKA) у приміщеннях Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченківського району Києва зробили ремонт і закупили нове обладнання.
– Я дуже щасливий бути присутнім в одній із найстаріших лікарень Києва, яка була заснована у 1910 році. Для нас лікарі є вкрай важливими, оскільки вони працюють з людським життям, здоров’ям, тому ми дуже вас поважаємо. Особливо для нас важливим та вагомим є те, що в цій лікарні обслуговуються дітки з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-чорнобильці, – наголосив координатор програми ТІКА в Україні Хаджи Байрам Болат.
За кошти ТІКА відремонтовано приміщення дитячої лікарні, соматичне відділення, замінено вікна і двері. Окрім того придбано гематологічний та біохімічний аналізатори, необхідні для сучасного лабораторного обстеження дітей.
Як зазначив головний лікар ДКЛ № 8 Володимир Дембіцький, такої позабюджетної підтримки, як ТІКА лікарні ніхто ще не надавав. У лікарні протягом року лікується понад три тисячі діток, нині ж на лікуванні перебуває 130 маленьких пацієнтів.
ДОВІДКА «УК»
В Україні ТІКА працює з 1997 року та реалізує проекти в різних сферах: в освіті, соціальній інфраструктурі, захисті культурної спадщини, в розвитку інституційних спроможностей тощо. За цей час реалізовано понад 500 проектів, 40 з яких стосуються сфери охорони здоров’я.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»