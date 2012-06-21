Систематичні порушення податкового законодавства великими компаніями мають каратися зниженням їх кредитного рейтингу. Про це заявили експерти ООН у сфері прав людини, коментуючи документи «Paradise Papers».
«Багаті люди і міжнародні корпорації продовжують користуватися неетичними методами в спробі знизити податки до мінімального рівня. Через це державні бюджети не отримують достатніх надходжень, щоб покрити витрати, що призводить до зростання заборгованості», — йдеться у заяві.
Експерти ООН також підкреслюють, що порушення податкового законодавства сприяє зростанню соціальної несправедливості та обмеження прав людини по всьому світу.
Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект «Панама Пейперз», отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали «Передайз Пейперз» або «Документи з райських островів». В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати «Рошен» у сліпий траст, а щоб мінімізувати податки.