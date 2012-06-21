До кінця цього року заборгованість із зарплати на Полтавщині має зменшитися наполовину, до 15 мільйонів гривень. Нині вона становить майже 30 мільйонів. Таке завдання полтавській владі поставила профільна урядова комісія.
Заступник директора департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Ліана Новосад повідомила, що 9 економічно активних підприємств області мають заборгованість майже 13,5 мільйона гривень, і за місяць вона зросла на 1,3 мільйона.
— Найбільше на ситуацію впливають основні підприємства, які ми розглядаємо на кожному засіданні комісії. Це ПрАТ «Пласт», яке з початку року мало борг 7,2 мільйона гривень, Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури — 1,1 мільйона, будуправління №9 Полтаванафтогазбуду — 1,4 мільйона, Полтавський державний навчально-курсовий комбінат «Укрінтеравтосервіс» — майже 400 тисяч гривень.
Протягом року координаційна група вже збиралася та обговорювала питання щодо заборгованості із заробітних плат. Завдяки вжитим заходам зменшилася кількість боржників: із 18 економічно активних підприємств до 7. Повністю погасили борги з початку року на підприємствах «Укрдорзв’язок», «Електромонтаж», «Рижівський гранкар’єр», «Миргородводоканал», «Сяйво». На 800 тисяч гривень зменшилася заборгованість і серед банкрутів. Припинено провадження щодо ТОВ «Вінтрейд», «Маяк» та «Лубнимир».
Обіцяють погасити борги із зарплати до 1 листопада і в компанії «Гадячсир». Заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло закликав керівників підприємства відкоригувати графік роботи і виплат так, щоб наприкінці року вже не повертатися до цього питання.
Щоб зменшити заборгованість із зарплати в Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, доведеться провести додаткову нараду за участі Міністерства освіти і науки України. Це для краю важливо ще й тому, що заклад у майбутньому перейде на баланс області.