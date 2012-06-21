Жодних обмежень на приймання молока другого сорту в населення не запровадять. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи інформаційні сплески щодо можливості введення нових санітарних стандартів на молоко.
«Був сигнал щодо заборони продажу молока другого сорту в населення. Хочу попередити: люди нехай вирощують худобу, продають спокійно молоко, і нехай ніхто їм не заважає», — підкреслив Прем’єр-міністр, доручивши Мінагрополітики проконтролювати ситуацію.
Уряд реалізує заходи, спрямовані на поступове підвищення якості молока, з державною підтримкою. «Держава підтримуватиме підвищення якості молока. У межах держпрограм з розвитку тваринництва та фермерства селяни зможуть об’єднуватися у кооперативи та отримувати кошти на відповідне обладнання», — заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.
Кошти надаватимуть у межах програм підтримки тваринництва (4 мільярди на 2018 рік) та розвитку фермерства і кооперації (1 мільярд), нагадала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час зустрічі з виробниками молока, представниками молокопереробних підприємств, профільних асоціацій та громадськості.
«Увагу зосереджуватимуть на будівництві та реконструкції молочнотоварних ферм, доступі до необхідного обладнання, поліпшення генетичного потенціалу поголів’я. Одним з інструментів буде доступне кредитування. Для невеликих господарств раціонально йти до підвищення якості молока через кооперацію. Адже молочні кооперативи також потрапляють під програму державної підтримки через компенсацію вартості закупленого обладнання та техніки», — зазначила Олена Ковальова.
Готують наказ міністерства щодо гігієнічних вимог до виробництва, переробки та введення в обіг молока. Як повідомила Олена Ковальова, після перехідного періоду, узгодженого з учасниками ринку, використання молока другого сорту буде дозволено у виробництві нехарчових продуктів. Тому заборони на закупівлю молока другого сорту ні із січня, ні далі не буде, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.