Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) протягом багатьох років приділяє значну увагу Україні задля реалізації тут програм і проектів у пріоритетних сферах охорони дитинства. Це зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева під час зустрічі з головою представництва цієї організації в Україні Джованною Барберіс із нагоди закінчення її каденції на цій посаді.
«Ви залишаєте в Україні про себе дуже гарну пам’ять, — наголосив урядовець. — І Україна, зрозуміло, була не просто етапом у вашому житті, адже ви працювали тут у важкий, переломний для неї період. І повірте, наші люди цінуватимуть те, що ви зробили для України, для її дітей. Дякую вам за це».
Джованна Барберіс подякувала команді міністерства за лідерство: «Поза сумнівом, завдання, що нам доводилося виконувати, надзвичайно складні. Але важливо те, що є політична воля, що керівництво держави по-справжньому переймається проблемами дітей. Для нас співпраця з Мінсоцполітики була плідною. У моєму серці назавжди залишатимуться українські діти, і хоч би де я була, хвилюватимусь за їхні долі».
На знак продуктивного партнерства Андрій Рева вручив Джованні Барберіс грамоту міністерства та символічний сувенір. Одним із перших законодавчих актів незалежної України була ратифікація Конвенції ООН про права дитини (27 вересня 1991 року), нагадує прес-служба відомства.