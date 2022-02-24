Спека, пил. З кузова вантажівки, зовні цілком цивільної, вистрибують люди в одностроях зі зброєю. У руках пакунки з водою, ящики з набоями. Далі пішки. Вартовий біля шлагбаума привітно всміхається, водночас витирає обличчя — шолом, бронежилет, однострій не дуже пасують до +30°С, але порядок є порядок. Утім жарти геть: група курсантів спецпідрозділу департаменту активних дій ГУР МО «Реванш» прибула на один з полігонів для чергових занять.

Інструктор Алехандро — доброволець з Аргентини починає ставити завдання. У нього за плечима чимало років служби в спецпідрозділах, офіцерське звання і досить специфічна англійська. Однак його всі прекрасно розуміють, а незрозуміле перекладають бійці з «Реваншу», які добре знають англійську і «тактичну» мову.