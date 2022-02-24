Україна та Швейцарія розпочинають втілення 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів на суму понад 93 мільйони швейцарських франків у межах міжурядової угоди. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером.

«Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для переселенців і сучасні лікарні для українців. Усе це стане можливим завдяки нашим новим спільним проєктам зі швейцарським бізнесом. Вони не лише відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру, а й створюватимуть робочі місця, нові виробництва, відкриватимуть економічні можливості для українських громад», — наголосила Юлія Свириденко.