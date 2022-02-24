У межах флагманського проєкту Мінекономіки «Робота без бар’єрів» підтримують економічно активних українців та спрощують їм доступ до ринку праці. Про це під час презентації кампанії зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. «Безбар’єрність — це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», — наголосила перша леді України Олена Зеленська.