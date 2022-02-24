Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.07.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1035060 (+1130) осіб / persons
  • танків / tanks – 11019 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22987 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30294 (+51) од
  • РСЗВ / MLRS – 1438 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1194 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 45635 (+124)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3491 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 55025 (+102)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3932 (+3)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!