Для бійця 39 окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти Лесі з позивним «Флінт» війна триває вже 11 років. Як саме починалася підступна ворожа агресія, вона бачила в рідному місті Донецьку. А побачивши, змушена була залишити рідний дім. І тепер згадує, що тоді ще в досить юному віці твердо вирішила, що обов’язково стане військовою. Насамперед щоб помститися знавіснілим ворогам.