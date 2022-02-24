Це вже 229-й центр життєстійкості в Україні, створений у межах програми «Ти як?». Черговий, що почав працювати в Запоріжжі, простір так само, як в інших містах, відкритий і доступний для всіх, хто потребує підтримки. Тут надають допомогу людям, які переживають стрес, втому, емоційне виснаження чи адаптуються до нових обставин життя. Центр працює для дітей, батьків, молоді, людей старшого віку — кожного та кожної, хто шукає фахову допомогу, щоб відновити внутрішню рівновагу та зміцнити життєстійкість.