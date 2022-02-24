Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine. Глава держави поінформував про масований російський обстріл України, спрямований проти цивільних: росія тієї ночі запустила 440 дронів і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. За словами Президента, рятувальні роботи досі тривають. Станом на цей час відомо про 131 пораненого та понад 20 загиблих, серед яких громадянин США.