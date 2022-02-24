Про це свідчать дані останнього звіту Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду. У документі зазначено, що українська сторона демонструє активний прогрес у впровадженні реформ, спрямованих на адаптацію митної системи до стандартів Європейського Союзу та міжнародної практики, а темпи впровадження цих змін навіть випереджають затверджений графік. Ідеться передовсім про розроблення нормативно-правових актів, які заклали основу для складніших процесів, посилення контролю за дотриманням законодавства та впровадження сучасних технологій.