Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.06.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1012500 (+1010) осіб / persons
  • танків / tanks – 10965 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22872 (+5) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29490 (+58) од
  • РСЗВ / MLRS – 1423 (+2) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41717 (+138)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3376 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52861 (+127) од
  • спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!