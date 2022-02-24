Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.06.25
- особового складу / personnel – близько / about 1012500 (+1010) осіб / persons
- танків / tanks – 10965 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22872 (+5) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29490 (+58) од
- РСЗВ / MLRS – 1423 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
- літаків / aircraft – 416 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41717 (+138)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3376 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52861 (+127) од
- спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!