Чи можуть на одному полі зійтися військові та футболісти? Чом би й ні, якщо це поле не мінне чи поле бою. А на футбольному — будь ласка. А коли ще додати собі та глядачам позитивних емоцій — і поготів. Саме таким видався благодійний футбольний матч двох, на перший погляд, діаметрально різних команд — національної збірної України серед ветеранів і збірної 8 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.